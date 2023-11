Emma Ellingsen røper ny flamme

Videre røper hun at de har truffet hverandre på Instagram. Ellingsen vil ikke si noe om personen er kjent.– Jeg har aldri hatt kjæreste, så jeg har lyst til å ha den type relasjon til noen og tror det er veldig fint. Jeg tar det veldig rolig og jager ikke etter noe som ikke er der, men ja, jeg har veldig lyst på kjæreste, sa hun til God kveld Norge i november.– Jeg dater litt, men det har ikke blitt noe. Jeg bare koser meg og snakker med litt folk her og der.

