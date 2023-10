Emilie Nereng og Michael Hansson røper bryllupsdetaljer

Helt mot slutten av september kunne Emilie Voe Nereng (27) og Michael Hansson (33) avsløre at de var forlovet, et drøyt år etter at de fant tonen. Selve frieriet skjedde på dagen ett år etter at de traff hverandre.. - Det føles helt fantastisk! Jeg er utrolig forelsket og lykkelig sammen med Michael, sa Nereng til Dagbladet den gangen..

Det gir oss litt tid det, men det er viktig å sette et tidspunkt å forholde seg til, så det ikke går ut i evigheten, sier Hansson.. Tidligere har paret uttalt at de ønsker seg et stort bryllup, gjerne et som går over noen dager.. - Hvordan skal dere gjøre det?. - Sende ut innbydelser da! spøker 33-åringen..

