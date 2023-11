Emilie Enger Mehl ble grillet om dystre voldstall – får krass kritikk av Listhaug

Volden blant ungdom under 18 stiger i større eller mindre grad i alle politidistrikt, og svært mange av distriktene sier at de sliter med å prioritere det ordentlig. Tirsdag ble Mehl invitert for å snakke om løsninger på den økende ungdomsvolden, sammen med flere politikere og representanter fra politiet.

Hun avviser at Norge er på vei mot såkalte «svenske tilstander», til tross for at leder i Politiets Fellesforbund Unn Alma Skatvold mener Norge er på vei dit. Frp-leder Sylvi Listhaug er svært kritisk til Mehl og regjeringens innsats i kampen mot gjengkriminalitet.

– Vi bygde opp politiet, og dere er i ferd med å bygge det ned. Vi mener vi skal se på noe med straffen og vi må korrigere unges oppførsel tidligere, sier Listhaug.– Regjeringen kutter i gjengprosjekt. Vi hadde jo inne 60 millioner kroner i det siste budsjettet Fremskrittspartiet hadde hånda på. Det handlet om gjengkriminalitet i Oslo og Lillestrøm, det er borte fra nyttår.

Svarer ListhaugMehl mener Listhaug bør ta en ekstra titt på hva som er grunnene til at politiet sliter med bemanning.

– Hvis hun (Listhaug) ikke skjønte sammenhengene i politibudsjettet i løpet av sendingen, så får hun se «Debatten» i opptak på nytt, sier Mehl til Nettavisen. Mehl innrømmer at det ikke ansettes like mange politifolk som ventet, noe hun mener skyldes en uventet inflasjon og at de har prioritert andre stillinger i politiet. Justisministeren mener også at krigen i Ukraina og mange nye flyktninger er en av grunnene.Solvang påpekte at det kostet to milliarder å utdanne 400 politifolk, der flere av dem sliter med å komme i jobb.

