Emil Weber Meek bekrefter at han er ferdig som profesjonell MMA-utøver

– Jeg har egentlig fått oppleve alt det jeg drømte om da jeg satset på MMA . Jeg ville få MMA på kartet i Norge , ville leve av det og komme meg inn i UFC . Alt det klarte jeg, sier Meek til VG. Det er ikke noe sjokk at Meek omsider bekrefter at han er ferdig som profesjonell utøver i kampsporten MMA . Han gikk sin siste av 17 proffkamper i september 2022, og vant på teknisk knockout mot polske Kacper Koziorzebski. Nå blir det nok ikke flere muligheter til å se den norske « MMA -vikingen» i aksjon.

Emil Weber Meek Vis mer– Etter at jeg fikk den siste seieren har jeg tenkt at det er best å gi seg mens leken er god. Jeg har i alle fall et halvt hode og en halv kropp igjen etter å ha konkurrert i det jeg tør påstå er verdens tøffeste idrett, sier 35-åringen munter

Emil Weber Meek MMA Profesjonell Utøver UFC Norge

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

