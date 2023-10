Emil Iversen (32) åpner opp om forhold med milliardær-arving

BLIR SAMBOERE: Emil Iversen og Bettina Burud flytter sammen i Trondheim, der sistnevnte får en rolle i «Team Ivers». Foto: Privat

På hjemmebane er glien også bedre enn på lenge. Fredag flytter nemlig han og kjæresten Bettina Burud inn i en ny leilighet på Byåsen i Trondheim. EN BLIR TIL TO: Emil Iversen må finne seg i å dele på maten når han nå flytter sammen med kjæresten. Foto: Per-Atle Karlsen

– Jeg må selvfølgelig fortsette å jobbe. Jeg føler jeg har gjort en god jobb med mine sponsorer. Vi har et bra forhold og de fortsetter å støtte meg i tunge dager, slik at det sportslige fortsatt kan være hundre prosent med trener, smører, samlinger, reiser og et solid støtteapparat. headtopics.com

Som et ledd i Iversens satsing skal turtelduene nå flytte inn i en splitter ny leilighet i Trondheim, bare et par steinkast unna VM-anlegget i Granåsen. 32-åringen legger heller ikke skjul på at han har kommet i den alderen der tankene om en egen familie begynner å snike seg inn.

– Jeg kjenner meg normal igjen og jeg kommer til å være fornøyd i vinter om jeg har den følelsen gjennom hele vinteren, uansett hvordan resultatene blir. Bare jeg fungerer … for det har ikke vært dårlig, det har liksom vært langt forbi det også, sier Iversen om egne prestasjoner de siste årene.– Jeg har jobbet meg gradvis oppover. headtopics.com

Trønderen er uansett forberedt på at hans hovedarena denne sesongen fort blir Norgescup og Skandinavisk Cup, men han legger ikke skjul på at målet er å konkurrere med de aller beste.

