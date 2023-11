Elsparkesyklist påkjørt - skal være bevisstløs

Grenseovergangen åpnet onsdag for første gang siden krigens start. En liste på 500 personer, inkludert utenlandske statsborgere og palestinere med dobbelt statsborgerskap, fikk tillatelse til å krysse grensa.

Utenriksdepartementet har sagt at de til relevante aktører har sendt inn navn på nordmenn som har uttrykt ønske om å komme seg ut av Gaza. Samtidig har de sagt at det ikke er klart når nordmenn får slippe ut.

Seinere torsdag morgen melder NTB at Egypts utenriksdepartement sier de vil hjelpe til med å evakuere 7000 utenlandske statsborgere fra Gaza.Innbyggerne i Jumna Dam og All Nations Mine, i Mareeba Shire-regionen, er bedt om umiddelbart å evakuere.

Det er fortsatt en del kraft igjen i brannsesongen, sier assisterende brannsjef Rob Boniwell til mediehuset.Joe Biden og hans topp-rådgivere tror det er sannsynlig at Benjamin Netanyahu snart er ferdig som Israels statsminister, skriver Politico, som siterer kilder i Biden-administrasjonen.Mer konkret skal han ha bedt Netanyahu om å tenke gjennom hvilke råd han vil gi til sin etterkommer, skriver Politico videre.

En annen kilde i Det hvite hus avfeier det derimot som «rene spekulasjoner» at Netanyahu kommer til å gå av. En talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet har overfor Politico avvist at den israelske statsministerens framtid har blitt, eller blir diskutert av presidenten.Til sammen er minst 195 palestinere drept i de israelske angrepene mot Jabalia på Gazastripen tirsdag og onsdag, ifølge Hamas.

