Elparkesyklist påkjørt i Bærum: – Skal være bevisstløs

En talsmann for militærjuntaen som har makten i Myanmar, sa onsdag kveld at «administrative organisasjoner og sikkerhetsorganisasjoner» ikke lenger er til stede i Chinshwehaw. I delstaten Shan pågår bygging av en jernbane til flere titalls milliarder kroner som en del av Kinas belte og vei-satsing.

– Vi brukte hydrauliske verktøy og begge to er nå ute av bilene, de og de øvrige involverte sees til av ambulansepersonellet, sier brannmester Jardar Aftret. – Det er tidlig enda, så enn så lenge flyter trafikken fint, sier trafikkoperatør Mette Brunæs til TV 2 rundt klokka 07 torsdag morgen.

– Da vil det bli en del snøslaps og vannansamlinger på veiene, og så kan det selvfølgelig da være glatt på morningen, da det fryser på både kvelds- og nattestid.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Lastebil har sklidd inn i bolighus i Bærum – store materielle skaderTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Lastebil skled inn i bolighus i Bærum- Det var rett og slett et kjempesmell, sier nabo.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Fikk bot for isete frontrute: – TrafikkfarligTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Stanser salget av populær «airbag-hjelm» i SverigeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Drapssak i Bodø fra 2010 gjenopptasTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Mariah Carey saksøkes for julehitTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕