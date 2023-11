ELN geriljaorganisasjonu, futbolcunun kaçırılmasını kabul etti

– Nå starter prosessen med å sette ham fri, og vi ønsker å unngå at noe skjer, heter det i uttalelsen. Men det er ennå ikke offentliggjort noen bilder av herr Díaz i frihet. Fredag kveld norsk tid uttalte innenriksminister Luis Fernando Velasco at representanter fra ELN, i forbindelse med gruppens pågående fredsforhandlinger med regjeringen, har sagt «at han skal løslates». Ejército de Liberación Nacional, en revolusjonær, marxistisk geriljaorganisasjon i Colombia, som kidnapperne

. Nå har gruppen altså for første gang vedgått at det er den som står bak. Også moren til fotballstjernen ble kidnappet, men ble reddet ut. Hun deltok tidligere i uken i en demonstrasjon hvor man krevde løslatelse

:

