Elise (34) fortviler etter alle timene med overtid: - Jeg vet ikke hvor lenge jeg orker dette

Alexandra Joner hemmelighetsfull etter kommentar om eksen: – Det er det bare jeg som vet– Fortalte hun oss i kveld om forholdet til eksen, Runar Vatne? spekulerte Nettavisens «Skal vi danse»-kommentator. Les mer ⮕

Jeg driter i hagen dinIkke fordi jeg liker det, men det er den eneste muligheten. Les mer ⮕

Småbarnsmor Elise om amme-stopp: – Det føles så feilElise Landa (44) er i full jobb mens hun fortsatt ammer datteren på 11 måneder. Hun kjenner på et stort press for å slutte, selv om hun ikke vil. Vi har en lang vei å gå i Norge, sier leder for Ammehjelpen. Les mer ⮕

– Jeg kan fortelle mer i morgen hvis jeg leverGjennom drønnene fra bombene på Gazastripen sender palestinere ut talemeldinger om det som skjer. – Jeg kan fortelle mer i morgen hvis jeg lever, sier en av dem. Så blir det helt stille. Les mer ⮕

Gledelig beskjed fra Bas Dost etter kollapsen: «Jeg har det bra»Kampen mellom AZ Alkmaar og Nijmegen i Nederland ble avbrutt etter at Bas Dost falt om og ble liggende tilsynelatende livløs. Nå kommer spissen med gladmelding fra sykehuset. Les mer ⮕

