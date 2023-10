Elden reagerer: - Unødvendig

Torsdag morgen bekreftet Sør-Vest politidistrikt at de åpner etterforskning mot Gjert Ingebrigtsen.. - Vi har gjort flere innledende undersøkelser, og informasjon som har kommet fram har gjort at vi nå har opprettet en straffesak. Det er opprettet sak på straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner, sier politiinspektør Terese Braut Våge, i en pressemelding..

«Skoland har nok gjennom å utforme det opprinnelige innlegget laget en sak mellom faren og brødrene som var unødvendig. Narve og Gjert ba meg ta en sak mot friidrettsforbundet om Narves sportslige vilkår med bruk av trener og bruken av pressemeldinger som kommunikasjonskanal», skriver Elden til Dagbladet og fortsetter:. «Hvorfor brødrene blandet seg inn med et innlegg mot sin far, er uklart for meg, og klart uheldig.

