Elden: Gjert Ingebrigtsen fortsatt ikke gjort kjent med anmeldelsen

– Det samme som meg, tenker jeg. Han håper politiet snart tar kontakt med oss slik at han kan gi sin versjon til dem, selv om han holder seg unna media, sier Elden.

Torsdag kveld ble det kjent at et familiemedlem har levert en anmeldelse mot Gjert Ingebrigtsen. Flere familiemedlemmer har vært i avhør. Gjert Ingebrigtsen har hele tiden nektet for anklagene. Han er ikke siktet i saken. Politiet har opprettet en straffesak etter å ha gjort innledende undersøkelser.

Det var i en kronikk i VG nylig at Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen anklaget faren for voldsbruk. Gjert Ingebrigtsen har omtalt påstandene som grunnløse.* Hvordan påvirker den politietterforskningen?* Visste dere om anmeldelsen før det ble åpnet etterforskning?Politiinspektør Terese Braut Våge svarer at hun ikke ønsker å kommentere dette. headtopics.com

