El Salvador: Innfører ekstraskatt for tilreisende afrikanske og indiske innbyggere

Landet vil dra inn 12.700 kroner for hver flypassasjer som kommer med pass fra India eller en rekke afrikanske land. Pengene skal gå til å forbedre landets hovedflyplass, skriver Bloomberg.El Salvador har innført en ekstraskatt på 1.000 dollar for personer som kommer til landet med pass fra India eller fra en av mer enn 50 afrikanske land. Det er gjort for å få bukt med de som kommer til El Salvador for å reise videre til USA.

I tillegg til skatten på 1.000 dollar kommer moms på toppen, så det totale skattetrykket blir på 1.130 dollar, tilsvarende omtrent 12.700 kroner. Til sammenligning må man ut med 82 kroner i statlig flypassasjeravgift og 117 kroner i avgifter til Avinor på en flybillett fra Oslo til Stockholm med Norwegian eller SAS i november.

I dag møtte El Salvadors president, Nayib Bukele, representanter fra det amerikanske utenriksdepartementet. Blant temaene som ble diskutert var «irregulær migrasjon», ifølge Brian Nichols, som er USAs assisterende utenriksminister for den vestlige halvkule. headtopics.com

I løpet av det siste året har amerikanske grensevakter møtt på 3,2 millioner migranter. Mange av disse kommer fra Afrika, og forsøker å nå USA gjennom Mellom-Amerika. Den nye skatten ble innført fra 23. oktober, og pengene fra skatten skal gå til å pusse opp landets hovedflyplass, ifølge myndighetene.

Flyselskaper som flyr til El Salvador må fra nå av informere myndighetene om passasjerer som kommer fra ett av de 57 landene som er omfattet av skatten.Investeringen i bitcoin – gjort mens kryptovalutaen var verdt opp mot 60.000 dollar – var ikke vellykket. Et halvt år etter investeringen var headtopics.com

Les mer:

e24 »

Meta omsatte for 34 milliarder dollar: Stiger i etterhandelenJournalist, E24 Les mer ⮕

Meta faller kraftig på Wall StreetJournalist, E24 Les mer ⮕

Amazon slo forventningene - omsatte for 143 milliarder dollar i tredje kvartalJournalist, E24 Les mer ⮕

Salmar/Lerøy-eid oppdretter truer med rettsprosess før protestmarsjJournalist Les mer ⮕

Trodde nedturen skulle være kortere – håper å slippe dramatiske konsekvenserJournalist Les mer ⮕

«Maskorama» 2023: Her er årets kostymerJournalist Les mer ⮕