– Ekstremt bekymret for 200 norske borgere i Gaza

– Vi er ekstremt bekymret for de 200 norske borgerne, 100 norske barn, som er fanget i Gaza, og som ikke slipper ut, sier bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til TV 2.

En humanitær katastrofe utspiller seg ifølge FN på Gazastripen, der 2,3 millioner innbyggere også er rammet av en full israelsk blokade.

Israel har innført en totalt blokkade av Gazastripen, noe som betyr at verken vann, strøm, drivstoff, mat eller medisiner har sluppet inn før Egypt åpnet grensen sist helg.Ifølge Sky News sender Israel ved morgentimene søndag inn ytterligere styrker på beleirede Gazastripen. Det skriver TV-kanalens arabiske Twitter-konto ved 09-tiden.Siden fredag har internett- og telefonlinjer vært kuttet, men nå begynner nettet å vende tilbake. headtopics.com

Ifølge avisen ble to av dem drept etter å ha blitt truffet av skarpe skudd, den ene i Kfar Tammun nord på Vestbredden og den andre i Beit Rima, ved Ramallah. Siden Hamas utførte et massivt angrep mot Israel fra Gaza for tre uker siden, har det israelske militæret også trappet opp den militære aktiviteten på Vestbredden.

Flere menneskerettsorganisasjoner mener Israels «evakueringsordre» er en ulovlig tvangsfordrivning av palestinere. Det meldes om væpnede konfrontasjoner i Jenin. Det er publisert videoer av IDF som pågriper palestinere i Jenin. Video er publisert blant annet på Al Jazeera, men de er foreløpig ikke verifisert. headtopics.com

Fredag kveld trappet Israel opp angrepene. Hamas, som styrer på Gazastripen, sa lørdag ettermiddag at flere hundre var drept siden angrepene ble trappet opp.

Braathen ut mot forbundet: – Ekstremt respektløs behandlingBare to dager før årets første verdenscuprenn i alpint tar Lucas Braathen (23) et oppgjør med Norges Skiforbund. Les mer ⮕

«Ordre nr. 158»: - EkstremtMenneskerettsorganisasjon går hardt ut mot omstridt israelsk militærordre. - Propaganda, svarer Israel. Les mer ⮕

FN: Tusenvis av mennesker har brutt seg inn i nødhjelpslagre på GazaI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Spontan demonstrasjon: «Jøder sier våpenhvile nå»I dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Kraftige luftangrep mot GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

– Har mistet kontakt med alle mannskaperI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕