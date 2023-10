Ekstreme forskjeller i ladepriser: Slik halverte vi kostnaden på langtur

Prisene på hurtiglading har gått ned det siste året. I september i fjor var det flere operatører som tok mellom åtte og ti kroner per overført kilowattime. Nå er det ingen som tar over sju kroner, ifølge

Ved å være bevisst på hvor vi stoppet for å hurtiglade, sparte vi hele 721 kroner, eller nesten halve kostnaden i forhold til å velge dyreste alternativ.Å kjøre på langtur i elbil i Norge er relativt uproblematisk i 2023. Det krever imidlertid litt mer av deg enn å kjøre diesel- eller bensinbil. For det første er ikke rekkevidden like lang, noe som betyr at du må stoppe for å «fylle» oftere.

Med andre ord: Her trengs det litt planlegging før man legger ut på tur. Det gjorde vi, og fant raskt ut at Tesla var billigste operatør langs hele ruten vår.DYREST: Uten avtale koster hver kilowattime overført energi 6 kroner og 99 øre hos Ionity. Ifølge Elbilforeningen er de dyrest akkurat nå, sammen med Supercharge. headtopics.com

Vi startet naturligvis turen med fulladet batteri. Ingenting slår hjemmelading på pris (se nederst i saken). Neste stopp var på Åndalsnes. Fortsatt hadde batteriet rundt 50 prosent kapasitet igjen. Vi hadde fint kommet helt fram om vi ville, men vi trengte en pause og ladet til 82 prosent på rundt 20 minutter.Vi fulgte samme taktikk da vi returnerte, og gjennomførte turen på rundt 100 mil uten et snev av rekkeviddeangst underveis.UTFORDRING: Den korte ladekabelen hos Tesla skapte utfordringer for oss på ladestasjonen i Åndalsnes.

Mange nye elbiler har lengre rekkevidde enn vår testbil. 50 mil er en typisk dagsetappe for mange, og nå finnes det mange biler som klarer turen mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Ålesund uten å måtte hurtiglade underveis. headtopics.com

