Eksplosjon på industriområde – vrakrester henger ut

– Det er skader på toppen av siloen, men det er ingen brann. Det er en del vrakrester som henger ut fra siloen som man ikke har kontroll på – det jobbes med sikring, sier Sundli.Han forteller om flere ressurser på stedet fra både brannvesenet, politi og helsevesenet.

