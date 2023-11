Eksplosjon hos laksegigant: – Jobbes med sikring

– Det er skader på toppen av siloen, men det er ingen brann. Det er en del vrakrester som henger ut fra siloen som man ikke har kontroll på – det jobbes med sikring, sier Sundli.Han forteller om flere ressurser på stedet fra både brannvesenet, politi og helsevesenet.– Alle ansatte er gjort rede for. Det er bare materielle skader slik vi ser det.

