Eksperter: Tegn på bakkeinvasjon

Det israelske forsvaret hevder fredag kveld at deres bakkestyrker skal utvide sin aktivitet på Gazastripen «denne kvelden». Samtidig meldes det om kraftige luftangrep og kollaps i nettverkstilkoblingen for innbyggerne.. Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høgskole, anser dette som indikasjoner på at en større operasjon kan være på trappene..

- Min vurdering er at de vil gjøre noe de ikke har gjort før. Det er et mantra for det israelske forsvaret, å ikke operere etter gamle suksesser, som er det første en motstander forventer, sier Ekholm.. Han tror at vi kan komme til å se israelske stridsvogner i Gaza by, i kombinasjon med infanteri og fotsoldater.. For Hamas er tunnelsystemet viktig i en slik situasjon..

