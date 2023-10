Eksperter peker på Erik ten Hag etter Manchester City-fadesen

Eksperter mener at manager Erik ten Hag har ansvaret for mange av problemene.Jamie Carragher hos Sky Sports kritiserer lagets spillestil og manglende progresjon.– Ingen av oss kan forklare hva Manchester United prøver på når man ser hvordan de spiller, sier Jamie Carragher hos Sky Sports etterDa VG møter David James på Old Trafford, sier også han at det begynner å haste for Erik ten Hag.

– Pep hadde jo litt tid, i hvert fall en sesong der alt ikke gikk så bra, men etter det fikk han implementert filosofien sin og siden har det bare vært suksess, sier denDavid James fikk 53 landskamper for England. Han spilte 572 kamper i Premier League, noe som gjør at han er på femteplass over spillerne med flest kamper noensinne.Erik ten Hag har på sin side vært Manchester United-manager i 18 måneder.

– Hva han gjør på treningsfeltet fra mandag til fredag har ingenting med om Jim Ratcliffe kommer inn på eiersiden eller ikke. Hva ønsker han at spillerne skal gjøre? Når de spiller seg ut bakfra, og vi ser alle andre topplag i ligaen gjøre det, hva er det Manchester United prøver å gjøre med ballen? spør Carragher, og fortsetter: headtopics.com

– De spiller underdog-fotball og de har gjort det helt siden han kom. De spiller kontringsfotball og mange lange pasninger. Ingen andre topplag spiller på den måten. Det har ingenting å gjøre med hva som foregår over ham.kaller tapet «en av de verste dagene» i Ten Hags tid i United og mener at United utvikler seg i feil retning.

Carragher peker på at Erik ten Hag har fått hente de spillerne han har ønsket. Det gjør også David James, som mener at det snart bør få konsekvenser. – Da må du se på hvem som styrer. Gjør ikke spillerne det manageren ønsker, så må de få høre det. Gjør de som han sier, så må manageren endre seg, eller United se seg om etter noe annet, sier James til VG. headtopics.com

