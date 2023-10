Eksperter mener Manchester United må vurdere Erik ten Hags fremtid

I HARDT VÆR: Erik ten Hag og Manchester United har vunnet fem kamper og tapt like mange på de ti første kampene.Da VG møter David James på Old Trafford, sier også han at det begynner å haste for Erik ten Hag.

– Pep hadde jo litt tid, i hvert fall en sesong der alt ikke gikk så bra, men etter det fikk han implementert filosofien sin og siden har det bare vært suksess, sier denDavid James fikk 53 landskamper for England. Han spilte 572 kamper i Premier League, noe som gjør at han er på femteplass over spillerne med flest kamper noensinne.Erik ten Hag har på sin side vært Manchester United-manager i 18 måneder.

– Hva han gjør på treningsfeltet fra mandag til fredag har ingenting med om Jim Ratcliffe kommer inn på eiersiden eller ikke. Hva ønsker han at spillerne skal gjøre? Når de spiller seg ut bakfra, og vi ser alle andre topplag i ligaen gjøre det, hva er det Manchester United prøver å gjøre med ballen? spør Carragher, og fortsetter: headtopics.com

– De spiller underdog-fotball og de har gjort det helt siden han kom. De spiller kontringsfotball og mange lange pasninger. Ingen andre topplag spiller på den måten. Det har ingenting å gjøre med hva som foregår over ham.kaller tapet «en av de verste dagene» i Ten Hags tid i United og mener at United utvikler seg i feil retning.

Carragher peker på at Erik ten Hag har fått hente de spillerne han har ønsket. Det gjør også David James, som mener at det snart bør få konsekvenser. – Da må du se på hvem som styrer. Gjør ikke spillerne det manageren ønsker, så må de få høre det. Gjør de som han sier, så må manageren endre seg, eller United se seg om etter noe annet, sier James til VG. headtopics.com

