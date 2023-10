Ekspertenes teorier: – Derfor venter russerne nå

Bombeflyene i langdistanseflåten i det russiske luftforsvaret har ikke gått til luftangrep mot Ukraina ved bruk av kryssermissilangrep på over en måned.

Det melder det britiske forsvarsdepartementet i sin siste etterretningsrapport, og omtaler pausen som «det lengste oppholdet for slike angrep siden konflikten startet». Metoden beskrives av britene som Russlands mest primære virkemiddel, når det kommer til å gjennomføre presisjonsangrep.Les også Zelenskyj anklager Russland for å ha rettet angrep mot atomkraftverk – Kaldt, vanskelig og ulevelig– Russland har mest sannsynlig blitt nødt til å redusere frekvensen av angrepene for å fylle på lagrene av AS-23a KODIAK kryssermissiler, skriver britene.

I en uttalelse fra Det hvite hus, omtalt av nyhetsbyrået AP, hevdes det at Russland henretter soldater som ikke har fulgt ordre og truer hele enheter med døden hvis de trekker seg tilbake fra ukrainsk artilleriild. headtopics.com

– Vi kan ikke bekrefte at dette skjer. Men hvis det stemmer, er det nok lav moral, vanskelige kår, dårlig ledelse, dårlig etterforsyning og store tap som har satt disse avdelingene under et kraftig press. På russisk vis bruker de trusler og makt til å få ting til å henge sammen, sier Karlsen.

Avdiivka blir avgjørendeI en ny rapport publisert av ISW (Institute for the Study of War), heter det at store russiske tap den siste tiden har skapt trøbbel for russerne – og at de nå må kompensere med troppeforflytninger headtopics.com

– Jeg vil anta at de mener at de må erstatte tapet med å føre fram forsterkninger. Det er da en militær selvfølgelighet at man ved store tap, erstatter avdelingene eller sender fram forsterkninger, sier Karlsen.

Hva vil vi høste av det som sås i årets statsbudsjett?I det store og det hele ser det ut til at Støre ikke putter pengene der det monner i det grønne skiftet. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

Snøværet er avblåstDet ser ut til at det varslede snøværet lar vente på seg. Les mer ⮕

Skikonfliktene: Det handler om pengerDet gjør inntrykk når en 23-åring ikke orker mer. Ligger det noe annet bak? Les mer ⮕

Jeg driter i hagen dinIkke fordi jeg liker det, men det er den eneste muligheten. Les mer ⮕

Finansminister Vedum, det var ikke støy, det var ramme alvor. Men litt «støy» på en fredag, det går!Skriver som privatperson, men er administrerende direktør i Laco AS og har gjennom det flere styreverv i norsk sjømatindustri. Les mer ⮕