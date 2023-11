Ekspert: Sikker på at mistenkt skip ble skygget utenfor Norge

Forsvaret ønsker ikke å gå i detalj på denne saken, men sier på generelt grunnlag at de bistår politiet etter anmodning, for eksempel gjennom Kystvakten., som ligger mellom Finland og Estland. Dette på bakgrunn av at de nå har dannet seg et bilde av hendelsesforløpet.

– Uten at jeg ønsker å gå i detalj i denne saken, kan vi si at en del av den økte beredskapen skal sørge for fortsatt god oversikt og tilstedeværelse i våre havområder. Beskyttelse av olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen er høyt prioritert, sier Karlsen.– Vi gjør også flere tiltak og justeringer som ikke er synlige, eller som vi kan fortelle om.

Fem meter fra dette punktet igjen, har de funnet et anker som de tror at har forårsaket slepesporet. Ankeret har nå blitt løftet opp fra havet, og det har blitt gjort funn på ankeret som tyder på at det har vært i kontakt med gassrørledningen.

– Det som er avgjørende i denne saken, er hvorvidt dette dreier seg om en villet handling eller et uhell. Inntil vi har fått avklart det, er denne saken veldig åpen, sier orlogskaptein Strømmen. Finsk politi har vært i kontakt med det kinesiske skipet flere ganger, men sier at de ikke har ønsket å samarbeide. I tillegg skriver Reuters at det kinesiske rederiet ikke har ønsket å kommentere saken overfor dem.Innledningsvis mente Finlands president Sauli Niinistö at lekkasjen sannsynligvis skyldtes en sabotasje, men dette ordet har ikke blitt brukt i forbindelse med de siste funnene.

