Ekspert om Israels Gaza-raid: Kan ha testet Hamas

«MÅLRETTET RAID»: Dette er et bilde fra en video som den israelske hæren har delt. De hevder det viser et «målrettet raid» på Gazastripen.Natt til torsdag gjennomførte Israel et «målrettet raid» på Gazastripen, ifølge den israelske hæren.

Oberstløytnant og forsker Trygve Smidt tolker raidet som forberedelser til en bakkeinvasjon, og er åpen for at det kan ha hatt til hensikt å teste forsvaret til Hamas.– De har selv sagt at de angrep terrorceller, infrastruktur og panservern.

– Jeg tror at Israel vil gjennomføre en bakkeinvasjon av Gazastripen, særlig fordi de har sagt at de vil ødelegge Hamas. For å oppnå dette målet, må Hamas knuses på mange områder, sier Smidt. – For eksempel kan Israel gå inn i Nord-Gaza og ødelegge betydelige deler av Hamas’ infrastruktur, særlig disse tunnelene hvor Hamas skjuler våpenlagre og kommandosentraler. Kort sagt virker det som at Israel ønsker å isolere og drepe flest mulig Hamas-krigere. headtopics.com

– Kan det hende at Israel heller vil gjennomføre flere slike raid i stedet for en stor bakkeinvasjon? – Det kan hende, men da vil de i så fall ikke oppnå de samme resultatene. De vil ikke kunne avskjære Hamas-krigere i Nord-Gaza og tvinge dem til kamp med mindre de går inn med store styrker, sier Smidt.

– Det pågår helt sikkert heftige diskusjoner i den israelske overkommandoen om hva man skal gjøre og ikke, og hvordan man skal gjøre det.Israel skal imidlertid ha gått med på å la USA få tid til å utplassere luftvernsystemer i regionen før bakkeinvasjonen iverksettes. Dette har israelske og amerikanske tjenestepersoner opplyst til headtopics.com

