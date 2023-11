Ekspert om Gaza-evakueringen: – Ikke en humanitær hånd

Ifølge nyhetsbyrået AFP er det ventet at om lag 400 utlendinger og palestinere med dobbelt statsborgerskap får passere grenseovergangen Rafah. – Det er lekket en plan om deportasjon av palestinere til Sinai. Men israelerne snakker også om å legge Gaza under Vestbredden. Det er strategisk kommunikasjon fra Israel om mulige utganger på krigen forteller Hellestveit til Nettavisen.Den lekkede planen er omtalt i flere medier, blant annet ABC News. Ifølge planen skal Israel ha utarbeidet et forslag om å overføre 2,3 millioner mennesker fra Gazastripen og til Sinai-ørkenen i Egypt.

–Verken Egypt eller Jordan tror palestinere får komme tilbake, så de vil ikke ta på seg ansvaret for dem heller. Foruten skadde, som ifølge folkeretten har en uomtvistet rett til retur etter behandling, sier Hellestveit.

Mener Vesten trekker lettelsens sukkDen norske legen Mads Gilbert, har forsøkt å krysse grensen til Gaza fra Egypt, men har ikke sluppet inn ifølge NRK. – I dag reiser alle internasjonale øyne, og det er det Israel vil. Noe bistand skal inn i dag, men dette er kun et spill for galleriet, uttaler legen til NRK.Over 8.500 palestinere er drept. Av disse er 3.500 barn.– Det å redde ut norske statsborgere betyr ikke at man skal akseptere situasjonen for de som ikke får dra. Hamas ønsker ikke at de skal dra og andre land ikke vil ta dem imot.

