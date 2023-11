Eit tap for det maritime Norge

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Fem ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Nord-NorgeKontinental prissmitte gir sørlendingene høye strømpriser.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

BTNO: BTs bokmeldar jublar: – Eit storverk frå Bergens stordomstidBokmeldar

Kilde: btno | Les mer ⮕

NRK HORDALAND: Merete fekk eit brutalt møte med overgangs­alderen: – Eg trudde arbeidslivet var overNytt forskingsprosjekt meiner det er sjokkerande lite kunnskap om ein fase alle kvinner må gjennom. Meiner sjukefråværet kan reduserast med enkle grep.

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Bruce Springsteen returnerer til NorgeSpiller konsert i Bergen neste sommer.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Føler seg ikke trygge i Norge: – LivsfarligJødiske familier i Norge føler seg ikke trygge i egne hjem, og har opplevd flere truende hendelser de siste dagene, ifølge Det Mosaiske Trossamfund (DMT).

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Norge og USA styrker samarbeidetSiste nytt fra Dagbladet: Norge og USA vil styrke samarbeidet for å bygge pålitelige og robuste verdikjeder for det grønne skiftet, heter det i en pressemelding fra regjeringen...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕