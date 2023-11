Eide om Israel-kritikk: – Vi kaller en spade en spade

Eide bekrefter at Norge oppfattes som mer kritisk til Israel enn mange andre europeiske land. Han understreker at alle land må følge folkeretten i krig – også når de har rett til å krige. Folkeretten krever blant annet at militære angrep må være proporsjonale. De sivile tapene må ikke være for omfattende, sett i forhold til det du vil oppnå militært.

– Når du ser satellittbildene av hele boligkvarter som er bombet, så ser det ikke særlig proporsjonalt ut, sier Eide om situasjonen på Gazastripen.den israelske hæren på at den opererer i tråd med folkeretten på Gazastripen.

