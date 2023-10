Eide om fredsforhandlinger: Norge står klar

Han mener fremdeles at den beste løsningen i Midtøsten er en tostatsløsning, altså et tilfelle der palestinerne lever i en selvstendig stat ved siden av Israel.

– Det kan se vanskelig ut nå, det må vi være ærlig på. Men det er det som gjør at Israel kan fortsette som en jødisk og demokratisk stat, og det er det som gjør at palestinerne kan få styre hjemme der de bor, sier han.

Sist helg deltok Eide på et toppmøte i Egypt som samlet ledere fra både Europa og arabiske land. Der var det stor oppslutning om forslaget om en tostatsløsning, sier han. – Der sa alle at nå må vi få liv i et tostatsløsning. Araberne sa det, europeerne sa det, jeg sa det, amerikanerne sa det, sa utenriksministeren til NTB lørdag. headtopics.com

