Eide ber om våpenhvile

– I skrivende stund er over 7000 mennesker, nesten halvparten av dem barn, drept på Gazastripa som følge av Israels militære respons på Hamas’ terrorangrep i Israel 7. oktober. Ingen steder er trygge i Gaza, rapporterer FN. Det bombes også i sør, der folk har blitt bedt om å flykte. Når Norge skal snakke i FN om dette seinere i dag (fredag), hva vil budskapet være?7.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er situasjonen i Gaza nå katastrofal, og blir verre hver dag, grunnet Israels blokade og stadige luftangrep. – Denne uka samlet EU-landene bak et krav om «humanitære korridorer og pauser» på Gazastripa. Ifølge NTB ville blant andre Spania at det skulle bes om våpenhvile, mens land som Tyskland, Østerrike og Tsjekkia mente dette ville gripe for langt inn i Israels rett til å forsvare seg. Utenfra virker dette absurd, og det har også vakt skarpe reaksjoner.

– Dette intervjuet skal ikke bare handle om ord og begreper, men det er flere som kaller det vi nå er vitne til for «folkemord». Hva tenker du om det begrepet, og når krysser angrepene grensa til å bli et folkemord? headtopics.com

– Det gjentas stadig at Israel har rett til å forsvare seg, noe de også har etter å ha blitt utsatt for et angrep. Samtidig skal dette forsvaret være nødvendig og proporsjonalt i henhold til folkeretten, og selv angrep mot militære mål er forbudt hvis de rammer sivilbefolkningen «uforholdsmessig».

– Men hvor skal Palestina ligge? Vestbredden er jo breddfull av bosettere som gir mindre og mindre plass til en palestinsk stat.

