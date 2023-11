Egyptisk UD: Vil hjelpe til med å evakuere 7000 utenlandske statsborgere fra Gaza

En talsmann for militærjuntaen som har makten i Myanmar, sa onsdag kveld at «administrative organisasjoner og sikkerhetsorganisasjoner» ikke lenger er til stede i Chinshwehaw. I delstaten Shan pågår bygging av en jernbane til flere titalls milliarder kroner som en del av Kinas belte og vei-satsing.

– Vi brukte hydrauliske verktøy og begge to er nå ute av bilene, de og de øvrige involverte sees til av ambulansepersonellet, sier brannmester Jardar Aftret. – Det er tidlig enda, så enn så lenge flyter trafikken fint, sier trafikkoperatør Mette Brunæs til TV 2 rundt klokka 07 torsdag morgen.

– Da vil det bli en del snøslaps og vannansamlinger på veiene, og så kan det selvfølgelig da være glatt på morningen, da det fryser på både kvelds- og nattestid.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Kypros vil sende nødhjelp direkte til Gaza med skipSiste nytt fra Dagbladet: Kypros vil etablere en skipskorridor for å sende nødhjelp direkte til Gaza med skip. Tanken er at FN skal ta imot og distribuere bistanden i enklaven....

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Israel og Palestina: - Kan bli åpnet for skaddeRafah grenseovergang kan bli åpnet for medisinsk evakuering av skadde palestinere, hevder egyptisk presse.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Unicef: Slår alarm om spedbarnsdød på GazaSiste nytt fra Dagbladet: En talsperson for Unicef sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at dehydrering blant innbyggerne på Gaza fører til økt risiko for spedbarnsdød. I nåværende ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Norge alene i Norden om å støtte våpenhvile i Gaza: - Var ikke et alternativ å avståSom eneste nordiske land stemte Norge for FN-resolusjonen om umiddelbar våpenhvile i Gaza. Det var ikke noe alternativ å avstå, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Men Finland mente at resolusjonen var «ubalansert»

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: WHO: Gaza blir rammet av helsekatastrofe hvert øyeblikkEn helsekatastrofe på Gazastripen er «overhengende», advarer Verdens helseorganisasjon. Ifølge Redd Barna kan spedbarn dø som følge av uttørring.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Hva er Israels plan for Gaza?ISTANBUL (Aftenposten): Ingen israelske ledere kan svare på hvordan Gazastripen skal styres etter krigen.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕