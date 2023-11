Eduardo Camavinga forlenger kontrakten med Real Madrid

«marengsene» fra den spanske hovedstaden kunngjør idag at Eduardo Camavinga (20) har forlenget sin nåværende kontrakt. Den franske landslagets midtbanespiller er nå knyttet til Real Madrid frem til sommeren 2029. Camavinga kom til Real Madrid fra Rennes i 2021. Siden den gang har han to mål og fem assist på 114 kamper, og det er allerede seks titler i troféskapet.

TV 2 NYHETENE: Real Madrid-stjernen Vinícius Júnior med bønn til Erling Braut HaalandPARIS (TV 2): De er født med ni dagers mellomrom og kniver om de største trofeene. Men det kan det bli slutt på, hvis Vinícius Júnior (23) får det som han vil.

SPORTEN_COM: Marcelo hjelper Fluminense med å vinne Copa Libertadores-tittelenMarcelo, Real Madrid oyuncusu, Fluminense'nin ilk Copa Libertadores şampiyonluğuna katkıda bulunarak borcunu ödedi.

SPORTEN_COM: Manchester United får muligheten til å løse Varane-utfordringen i januarRaphael Varane var en prestisjesignering for Manchester United i 2021. Den franske verdensmesteren hadde vunnet alt med Real Madrid og hadde fortsatt ikke passert 30. Kritiske røster har i ettertid uttalt både Varane og Casemiro hadde nådd toppen da Premier League-klubben dro frem solide beløp for å hente de to Real-stjernene.

SPORTEN_COM: To viktige signeringer kommer denne ukenReal Madrid er konstant på utkikk etter de største talentene som passer inn på San Bernabeu. Forrige sommer kom Jude Bellingham, neste sommer er det tid for brasilianske Endrick. Like viktig er å sikre forlengelse med spillerne som hver uke beviser de fortjener en plass i troppen til kongeklubben.

SPORTEN_COM: Marcelo kan knapt tro det: Dette er større enn 5 Champions League-titler!På lørdag betalte Marcelo «sin gjeld». Han har vunnet alt med Real Madrid, men å være med på å gi ungdomsklubben Fluminense sin første Copa Libertadaros-tittel er nå det største. Det så tett og ampert som det bare kan i sør-amerikansk fotball. Kampen gikk til overtid, ble avgjort i det 99.

SPORTEN_COM: Har funnet et alternativ til Kylian Mbappé som ærlig talt er mye bedreReal Madrid vil angivelig presse på for å signere Bayern Münchens midtbanespiller Jamal Musiala hvis de ikke klarer å lande Paris Saint-Germain-spissen Kylian Mbappe. – Den angripende midtbanespilleren er for å si det med et ord.

