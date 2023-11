E6 stengt i begge retninger ved Stavsjøfjelltunnelen i Trondheim

Politiet i Trøndelag melder mandag morgen at E6 er stengt i begge retninger ved Stavsjøfjelltunnelen i Trondheim på grunn av kjøretøystans. - Mye kø, melder politiet på X/Twitter. Det er omkjøring via fylkesvei 950, opplyser Vegtrafikksentralen midt. Har du video, bilder eller tips? Send til Dagbladet her eller ring oss på 24 00 00 00!

:

TV 2 NYHETENE: Nedbemanning i politiet: Mener justisministeren ikke er en god leder for politietGrasroten i politiet langer ut mot Emilie Enger Mehl: - Krevende å ha en justisminister som ikke forstår og ikke tar ansvar.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Person utsatt for vold i Trondheim - leter etter gjerningspersonerTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

DAGSAVİSEN: Jeg burde rope: Det går ikke tog lenger mellom Oslo og TrondheimSå jeg roper: DET GÅR IKKE TOG LENGER MELLOM OSLO OG TRONDHEIM!

Kilde: Dagsavisen | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Full ordkrig mellom Rosenborg og Molde før møtet på LerkendalMeldingene hagler mellom Trondheim og Molde før søndagens kamp på Lerkendal.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Riise rystet Rosenborg: - Nesten ikke til å troTRONDHEIM (TV 2): Avaldsnes påførte Rosenborg en stor smell i gullkampen.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

DN_NO: Nadir Kadın Mimarlık ÖğrencileriKari Nissen Brodtkorb, nadir kadın öğrencilerin Trondheim'daki mimarlık programına kabul edildiği bir anıyı paylaşıyor.

Kilde: DN_no | Les mer »