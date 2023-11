Dyrevernere reagerer sterkt på «Farmen»-bilder: – En patetisk kjøttreklame

TV-bildene viste at flere av deltakerne tok til tårene under slaktet, men det ble også viet uvanlig mye skjermtid til dyret etter det var dødt. Dette skjedde blant annet i 2014, da organisasjonen anmeldte TV-programmet for behandlingen av gårdsdyrene.

Martinsen mener produksjonen bevisst ikke viser alle scenene under slaktet, noe som fører til at slaktingen er innenfor regelverket. Dette sier TV 2Årets slakt på «Farmen» har imidlertid ikke bare vekket reaksjoner hos dyrevernsorganisasjonen. I kommentarfeltet til Nettavisen har flere seere kastet seg inn i debatten om slakt bør være en del av programmet eller ei.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, har fått forelagt kritikken fra dyrevernsorganisasjonene. Dahl understreker overfor Nettavisen at slakten utføres av en profesjonell slakter, og at selve slakten er en naturlig del av programmet.

