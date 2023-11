Duellen som hele Formel 1 snakker om

Samtidig dummet Sergio Pérez seg ut med å krasje i første sving av løpet på hjemmebane. Han måtte bryte.– Jeg tror det kan bli en annen fører i Red Bull-setet neste år. Til tross for at han trolig kjører den beste bilen i Formel 1-sirkuset, har Sergio Pérez ikke vært på seierspallen de siste fem løpene (og heller ikke sprintløpet i USA). Han risikerer å miste VM-sølvet som alle var overbevist om at han skulle ta, til Lewis Hamilton.har vunnet 16 av 19 løp med den samme bilen, er det for svakt av Pérez å miste sølvet, sier Schie.

Om ikke Lewis Hamilton hadde blitt disket fra sin pallplass i USA, hadde det vært jevnt mellom Pérez og Hamilton i sammendraget nå. Teamsjef i Red Bull, Christian Horner, var imidlertid forsiktig etter Mexico Grand Prix i et intervju med Viaplay:

– Det var synd å miste «Checo». Jeg tror vi må kalle det en «racing incident». Tre bilen i bredden inn i en sving går aldri. Charles (Leclerc) hadde ingen steder å bevege seg, og dermed ble det dessverre kontakt. Og det var det.– Å slåss med Mercedes i en AlphaTauri og prestere årets beste resultat, var en stor prestasjon. Det er den Daniel vi så før.

Mandag går ryktene på sosiale medier om at Daniel Ricciardo kan komme til å overta dette setet i Red Bull-teamet. HVEM? Max Verstappen fortsetter selvfølgelig som Red Bulls fører nummer én. Men blir det Sergio Pérez (t.v.) eller Daniel Ricciardo som får det andre setet i 2024?– Jeg tror han har en god mulighet til å ta setet til Pérez. Men Ricciardo må prestere bra i de siste tre løpene, og ikke bare ved denne ene anledningen, sier Viaplay-eksperten til VG.– Dette var løpet jeg drømte om, sa han etterpå.

