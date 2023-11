Du får sparken i morgen

-, runget utover Old Trafford fra Newcastle-fansen etter 2-0-scoringen. . Naturligvis rettet mot Manchester United-manager Erik ten Hag.. Fra vondt til verreHjemmelaget startet andre omgangen friskt, men da Sofyan Amrabat mistet ballen til Joe Willock ble vondt til verre for rødtrøyene.. Engelskmannen stupte i angrep og satt inn 3-0 for bortelaget.. Da kunne Newcastle-fansen nok en gang hente fram sin favorittsang for kvelden.. -, runget igjen utover Old Trafford..

