Dronningen reagerer på spørsmålet

Video: Rød LøperSAMMEN: Det er ikke sånn de aller fleste møter kjæresten, men for disse var det å være kliss nakne på programmet «Naked Attraction» som førte dem sammen. Video: Thea Hope/ Rød LøperALVORLIG: Bård Kristiansen trekker seg fra «Farmen» etter å ha fått beskjed hjemmefra om at sønnen har blitt alvorlig syk. Slik går det nå.

DAGBLADET: Dronning Silvia: Bekrefter: Skal snakke utDen svenske dronningen skal fortelle «alt» i anledning sin 80-årsdag.

DAGSAVISEN: Kols er den hyppigste dødsårsaken i DanmarkFor første gang noensinne er kols den sykdommen som forårsaker flest dødsfall i Danmark.

TV 2 NYHETENE: Epidemien sprer seg i Danmark - frykter utbrudd i NorgeFor første gang på flere år opplever Danmark et større utbrudd av den smittsomme luftveisinfeksjonen kikhoste. Nå tar Folkehelseinstituttet grep i Norge.

DAGBLADET: Kongen går ut - så kommer falletOI: Kong Charles III og dronning Camilla er på statsbesøk i Kenya i anledning landets 60 år med uavhengighet. Video: AP. Reporter: Marte Nyløkken Helseth / Dagbladet TV.

DAGBLADET: Skilte seg - fant ny kone«GRENSELØST FORELSKET DANMARK»: Etter en ferie til Thailand sammen med kona ender Tony opp med å skille seg og starte et nytt liv sammen med en annen. Nå tar de forholdet et steg videre. Video: Discovery +

NETTAVISEN: Næringsminister Vestre har svart kontroll- og konstitusjonskomiteenNæringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har tirsdag svart på kontrollkomiteens spørsmål om habilitet.

