Dronning Margrethe av Danmark abdiserer fra tronen

I sin nyttårstale søndag kveld annonserte dronning Margrethe av Danmark, at hun abdiserer fra tronen 14. januar neste år. TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen kaller nyheten om at Danmarks dronning Margrethe abdiserer historisk. – Dette er uten sammenligning. Det har aldri skjedd i moderne dansk tid. Det er 50 år siden vi har hatt en konge i Danmark.– Dronning Margrethe blir historisk på veldig mange måter. Første arveprinsesse og nå går hun av som dronning.

Jeg har ikke fått noen indikasjoner på dette, sier Schulsrud-HansenHennes sønn, kronprins Fredrik, tar over rollen som regent om to uker, den 14. januar. – Den støtte og bistand som jeg har mottatt gjennom årene, har vært avgjørende for at jeg har kunnet løse mine oppgaver. Det er mitt håp at det nye kongeparet vil bli møtt med den samme tillit og hengivenhet, sa dronning Margrethe i sin tal





