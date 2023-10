Dronning Elizabeths Range Rover auksjoneres bort

Dronningen har kjørt en rekke Land Rovere opp gjennom årene, men har de siste årene blant annet blitt sett kjørende i denne tredje generasjons Range Rover L322. Ofte med en påmontert Labrador Retriever på panseret.Foto: Iconic Auctioneers/SWNS/Iconic Auctioneers/SWNS

Dronningen har overrasket mange med at hun selv kjører rundt i disse bilene, uten noen sjåfør. Under tidligere USAs president Barack Obamas besøk til Windsor Castle i 2016, overrasket dronningen og prins Philip den amerikanske førstefamilien med en kjøretur rundt på eiendommen. Noe Obama har vitset med i ettertid.

Dronning Elizabeth II døde torsdag 8. september 2022, etter å ha sittet på den britiske tronen i 70 år.Auksjonshuset som nå skal selge bilen reklamerer med at den er utstyrt med en rekke detaljer som spesifikt ble valgt for å best mulig passe dronningens behov. Som håndtak for å lettere komme seg inn og ut av bilen.De skriver at det var en observant bilsamler som oppdaget at bilen mulig tidligere hadde tilhørt dronningen. headtopics.com

– Det har tidligere blitt forsøkt å avklare tidligere eierskap med ulike myndigheter, men som med alle kjøretøy av denne art, er det nesten umulig å oppnå et resultat, skriver de.

