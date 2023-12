Drapet på generalmajor i Syria øker spenningen i regionen

Jeg tenker at drapet er en del av en minikrig som pågår i nord, at det er en forsøk på å svekke Hizbollah. Drapet viser også hvor tett alliansen mellom Syria og Hizbollah er, sier Dag Henrik Tuastad, Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo, til Dagbladet.. Iranske myndigheter avbrøt sendingen på statlig TV mandag for å kunngjøre at generalmajor Sayyed Razi Mousavi var drept i et israelsk luftangrep utenfor Syrias hovedstad Damaskus..

- Denne handlingen er tegn på sionistregimets frustrasjon og svakhet i regionen. De vil betale prisen, heter det i en oppildnet uttalelse fra Irans president Ebrahim Raisi, ifølge Reuters.. Kort tid etter kunngjøringen verserte anonyme opplysninger i israelske medier om at hæren (IDF) ventet rakettangrep fra Libanon og Syria mot Nord-Israel som svar på drapet





dagbladet » / 🏆 2. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Lars i retten for tredje gang etter drapet på Oppsal i Oslo i 2018I den over fem år gamle drapssaken har det skjedd feil på feil i rettssystemet. Nå skal nye dommere avgjøre om Lars drepte med vilje, eller om det var et uhell.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Jonas-drapet: Politiet har beklagetI forkant av drapet ble Jonas Aarseth Henriksen rammet av en rekke hendelser, og uttrykte at han var redd. Han var samtidig uvitende om sjalusimotiv.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Jonas-drapet: Politiet beklager til pårørendePolitiet beklaget at straffesakene i forkant av at Jonas Aarseth Henriksen (30) ble drept ikke har fått den oppfølgingen de kunne fått. De mener også å kunne slå fast at et «personlig motiv» lå bak.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Jonas-drapet: Kjæresten: - Drømte om å bygge husSammen med kjæresten Jonas Aarseth Henriksen (30) opplevde Pernille Andersson (28) trusler, hærverk og brannstiftelser. Så ble han drept.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Jonas-drapet: Faren kom til åstedet før politiet:Da Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i skogen i Nes i Ådal, var faren Trond Henriksen (57) på åstedet før politiet.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Politiet om Bærum-drapet: Oppsto krangel på bussenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »