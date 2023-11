Drammen: Melding om mann som truet barn med kniv

– Politiet var raskt på stedet med flere patruljer. Det skal ikke være noen som har kommet fysisk til skade, skriver politiet.– Han vil etter tilsyn fra lege bli kjørt arresten i Drammen. Politiet vil utover kvelden kartlegge nærmere hva som har skjedd, og har iverksatt avhør av vitner på stedet.

Politiet opplyser om at første melding gjorde at de behandlet hendelsen som pågående livstruende vold, en såkalt PLIVO-hendelse. – Det er blant annet flere barn som har hatt en skremmende opplevelse i kveld, og vi oppfordrer derfor de som ønsker oppfølging om å ta kontakt med legevakten, sier politistasjonssjef Øyvind Aas.

