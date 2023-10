Dramatiske krasjer i Formel 1 – Verstappen tangerte Alain Prost

, Michael Schumacher og Sebastian Vettel som har flere Grand Prix-seirer enn Verstappen, som for lengst har sikret seg VM-tittelen også for 2023.– Jeg så luken - og jeg gikk massivt for det. Jeg visste at det var en risiko, sier Sergio Pérez.mister plutselig styringen over bilen og krasjer i stor fart inn i barrieren. Han kommer seg kjapt ut av bilen, men er tydelig rystet. Reprisen viser at brudd i venstre hjulopphenget er grunnen til at han kjører ut.

– Magnussen har slått seg i hånden. Han rakk kanskje ikke å ta hendene fra rattet før det smalt? undrer Viaplay-kommentatorene. Bilen var fullstendig smadret, og det måtte rødflagg til for å rydde opp. Dansken ble rutinemessig kjørt rett til legesjekk. Derfra kom det ganske raskt en legebulletin om at alt var ok - og han kom etter hvert tilbake til Haas-garasjen.

Ferrari hadde hele den første startrekken med Charles Leclerc og Carlos Sainz - etter en oppsiktsvekkende kvalifisering. Det var første gang siden Monaco i 2022 at de røde hadde de to beste startsporene.fra tredje beste startposisjon kjørte rett i ledelsen. Og det ble aldri spenning om seieren, selv ikke da det ble rødflagg og omstart etter Kevin Magnussens krasj.– En styrkedemonstrasjon av Verstappen, fastslår Henning Isdal på Viaplay. headtopics.com

Daniel Ricciardo hadde oppsiktsvekkende nok startspor nummer fire. AlphaTauri-føreren startet veldig bra, men etter 11 runder måtte han se seg forbikjørt av Lewis Hamilton. Ricciardo ble til slutt nummer syv.

Fernando Alonso ble uten poeng for andre løp på rad. Etter en fantastisk start på sesongen, sliter Alonso og Aston Martin kraftig nå på høsten. Også Lance Stroll måtte bryte. Løpet gikk i Mexico City - på mer enn 2000 meters høyde. Det skapte uvante utfordringer for teamene i den tynne luften.Forfatter Sandra Lillebø: – Å gå fra å være alenemor til å bli samboer er den største klassereisen jeg har gjortMange som vil sove bedre, gjør ting som forsterker problemet, ifølge terapeut. For Mariann Groven (41) var tre grep avgjørende. headtopics.com

Tre scenarioer: Slik kan krigen spre segTre dramatiske scenarioer kan gjøre at konflikten mellom Israel og Hamas fører med seg splittelse og terror langt utenfor Midtøsten, mener eksperter. Les mer ⮕

– lagkameratene kom med Díaz-markering(Liverpool – Nottingham Forest 3–0) Liverpool herjet mot Nottingham Forest. Lagkameratene kom Luís Diaz-markering etter colombianerens dramatiske døgn. Les mer ⮕

Liverpool kom med Díaz-markering – Klopp åpner opp om brutal oppladning(Liverpool – Nottingham Forest 3-0) Liverpool herjet mot Nottingham Forest. Lagkameratene kom Luís Diaz-markering etter colombianerens dramatiske døgn. Les mer ⮕

Tre scenarioer: Slik kan krigen spre segTre dramatiske scenarioer kan gjøre at konflikten mellom Israel og Hamas fører med seg splittelse og terror langt utenfor Midtøsten, mener eksperter. Les mer ⮕

– lagkameratene kom med Díaz-markering(Liverpool – Nottingham Forest 3–0) Liverpool herjet mot Nottingham Forest. Lagkameratene kom Luís Diaz-markering etter colombianerens dramatiske døgn. Les mer ⮕