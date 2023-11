Dramatiske bilder: Laks oppspist av lus i Mowi-eid anlegg på Island

I takt med oppdrettsnæringens vekst har også mengden lakselus økt kraftig og utgjør stedvis en trussel for vill sjøørret og laks. Derfor er oppdrettsnæringen pålagt strenge regler for tillatt antall lus per laks før det må startes avlusing.

Økte lusemengder og hyppigere lusebehandling har gjort at lakselusen i flere regioner i Norge er blitt resistent mot de tradisjonelle lusemidlene.Bildene og videoen skal være tatt for noen dager siden, i Tálknafirði som ligger nordvest på Island., har regionen for tiden store forekomster av lakselus. Også Salmars datterselskap Arnarlax er plaget av det, og har fått en norskeid brønnbåt opp for å bistå med avlusning.

Karl Steinar Oskarsson i det islandske mattilsynet sier til Heimildin at minst en million laks er skadet eller døde som følge av situasjonen. Laks helt oppspist av lus i anlegget til Mowis islandske datterselskap Arctic Fish på Island. All fisken i anlegget skal være død eller syk. (Foto: Veiga Gretarsdottir)Tirsdag bekreftet Stein Ove Tveiten, administrerende direktør hos Arctic Fish, at det har vært et økt lusetrykk i området.

– Vi har tatt de nødvendige grepene for å sikre situasjonen fremover. På grunn av høyt trykk bestemte vi oss for å ta ut fisk fra ett sted. Arctic Fish er dedikert til pleie og velvære for fisken vår, og vi vil sørge for at den beste måten å håndtere situasjonen på blir implementert til enhver tid, skrev Tveiten i en epost.

