Dramatisk klappjakt på masseskyter

En intens jakt pågår for å finne Robert Card (40), den antatte gjerningsmannen bak en masseskyting i småbyen Lewiston, delstaten Maine, USA.

I husene som tilhører faren og broren til Card aksjonerer politiet for å finne den antatte gjerningsmannen. – Jeg kjørte ut for å få gått en skogstur med hunden, nå kommer jeg ikke inn igjen. Politiet har brukt tåregass i et forsøk på å finne ham, men han er ikke funnet så vidt jeg vet, forteller David til VG litt før klokken ett norsk tid.

Card har fått opplæring som skyteinstruktør i reservestyrkene til det amerikanske militæret, ifølge politiet.Det beskrives at han skal ha meldt fra om at han hørte stemmer, og at han hadde truet med å gjennomføre en masseskyting på militærbasen.Naboen forteller at Robert Cards bror har tjenestegjort i Afghanistan for den amerikanske hæren, mens den antatte gjerningsmannen har vært del av Nasjonalgarden her i Maine. headtopics.com

BEKYMRET: En nabo som ikke vil gi sitt navn sier alle er redde i området der den antatte gjerningsmannens familie har to hus.En tredje nabo, som ankommer på motorsykkel, og som ikke vil si sitt navn eller bli tatt bilde av, forteller at han har «ladet sine våpen, og er klar til å forsvare seg».

Åtte personer ble drept i bowlinghallen, mens syv personer ble drept på baren. Tre personer døde senere.

Les mer:

vgsporten »

Raser mot matingsforbud: - Vi sulter fugleneBergen er den eneste kommunen i landet der det er ulovlig å mate fugler. Nå har hundrevis signert for å få fjernet forbudet. Les mer ⮕

Rekefisker får 3,2 mill. i erstatning:Rekefiskeren som var anklaget for grov forsikringssvindel og svik mot forsikringsselskapet etter en dramatisk båtbrann og forlis utenfor Moss, ble mandag tilkjent 3,25 millioner i erstatning av selskapet. Les mer ⮕

Norskpalestiner fanget på Gaza: - De skyter som galeImens EU-toppene diskuterer behovet for humanitære pauser for å få nødhjelp inn i Gaza, forteller norskpalestinske Tal'at Ghabayen om en dramatisk situasjon. Les mer ⮕

Stor politijakt etter masseskyting i USAHundrevis av politifolk jakter på den antatte gjerningsmannen etter masseskytingen i en bar og en bowlinghall i delstaten Maine i USA. 18 personer er drept. Les mer ⮕

Flere hundre politifolk er nedbemannet: - Jeg er sint og bekymretPresset på politiet øker i hele landet. Samtidig står hundrevis uten jobb. Mimi Kamandra (34) er én av dem. Les mer ⮕

Maine har masse våpen og få drap. Nå kommer USAs våpendebatt også dit.WASHINGTON D.C. (Aftenposten): En mann skjøt og drepte 18 i Maine. Det er den 36. masseskytingen i USA i år. Les mer ⮕