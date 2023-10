Dost takker for støtten etter illebefinnende:

– Jeg gjør det bra. Hjelpen jeg fikk på banen var fantastisk. Jeg er på sykehuset nå og føler meg bra. Takk for all støtte, sier Dost via Nijmegens X/Twitter-konto.

Med fem minutter igjen av tilleggstiden falt Dost om og ble liggende. Spillere fra begge lag strømmet til og sto rundt han med foldede hender mens han fikk medisinsk behandling. Etter noen minutter med legehjelp kom heldigvis beskjeden om at Dost var ved bevissthet, før han ble fraktet ut på båre og løftet hånden til publikum.

Nijmegen-spillerne ønsker ikke å spille de siste tilleggsminuttene, noe også hjemmelaget støttet. Dermed ble kampen aldri gjenopptatt. Lars Olden Larsen er klubbkamerat av Dost. Han spilte fra start, men ble byttet ut i det 63. minutt. David Møller Wolfe spilte hele kampen for AZ. headtopics.com

– Fotball blir plutselig veldig lite viktig når liv står på spill. Det eneste som er viktig nå er at han overlevde, sa Larsen etter kampen til TV 2 og fortsatte: – Det er noe jeg aldri trodde jeg skulle oppleve i min tid som fotballspiller eller livet generelt. Jeg fikk se på nært hold at livet er veldig skjørt.

