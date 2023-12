Donald Trump ønsker å bli diktator på dag 1 som president

Er det fleip eller fakta når Donald Trump sier at han ønsker å bli diktator på dag 1 som president? Det er best å ta ham på ordet.

Trump uttaler at han ønsker å være «diktator for en dag» dersom han vinner neste presidentvalg Uttalelsen ble gjort under et valgmøte i Iowa i desember, der han også lovet å stenge grensen og bore etter mer olje Trumps popularitet er økende, og mange republikanere støtter ham, til tross for kontroversielle uttalelser Trump har tidligere uttrykt beundring for autoritære ledere og ønsket å hevne seg på politiske motstandereTrump har ved mange anledninger uttrykt respekt og beundring for autoritære ledere. Han har kalt Vladimir Putin for veldig smart og endog genial. Men USA er ikke som Putins Russlan





vgnett » / 🏆 6. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Trump vil bli diktator for en dagEr det fleip eller fakta når Donald Trump sier at han ønsker å bli diktator på dag 1 som president? Det er best å ta ham på ordet.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

– Dette vil være Demokratenes ultimate marerittHistoriker Hans Olav Lahlum tør ikke spå utfallet av en ny duell mellom Donald Trump og Joe Biden i USA, men beskriver situasjonen i presidentracet som «betenkelig».

Kilde: Dagsavisen - 🏆 25. / 51 Les mer »

Kan Iowa stå i veien for Trump?Øynene rettes nå nok en gang mot Iowa. Dersom Donald Trump vinner her, har han så godt som vunnet den republikanske presidentnominasjonen.

Kilde: Dagsavisen - 🏆 25. / 51 Les mer »

Trump har store planer for USA dersom han blir president igjenDersom Donald Trump blir president igjen, vil han sparke tusenvis av statsansatte, deportere millioner av innvandrere og få en rask slutt på Ukraina-krigen – blant annet.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Putin-venn hyller Trump: – Det som skjer i USA er til stor fordel for oss– Hvis Putin-propagandister hyller dine handlinger, så kanskje det er på tide å revurdere dine handlinger, mener tidligere ambassadør.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Religiøs rådgiver for Trump og leder av megakirke i DallasJeffress er kjent som Trumps religiøse rådgiver og leder av First Baptist Church i Dallas, Texas, en såkalt megakirke med 14.000 medlemmer. Gjennom produksjonen av filmen «Praying for Armageddon» har vi de siste åtte årene undersøkt hvordan kristenkonservative i , som ser det som sitt ansvar å fremskynde Armageddon-profetien og verdens undergang, har styrket sin enormt vidtrekkende politiske makt.

Kilde: Aftenposten - 🏆 31. / 51 Les mer »