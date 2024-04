Donald Trump mister støtte mens Joe Biden øker sin ledelse

Med under syv måneder igjen til presidentvalget i 2024 viser meningsmålinger at Donald Trump mister støtte, mens president Joe Biden øker sin ledelse.

Les også Knusende dom i ny måling Denne trenden støttes av data fra The New York Times/Siena, som viser at Biden nesten har utlignet Trumps tidligere ledelse.

Donald Trump Joe Biden Meningsmåling Presidentvalg Støtte

