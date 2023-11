Donald Trump junior forklarer seg i bedragerisak mot faren

Onsdag stilte Donald Trump jr. i retten i New York for å forklare seg i saken der faren Donald Trump, flere familiemedlemmer – inkludert Donald juniorbroren Eric – samt familieselskapet Trump Organization anklages for bedrageri ved å overdrive verdiene i selskapet.Ekspresident Donald Trump, hans to eldste sønner og Trump Organization anklages for å ha lurt til seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper ved å blåse opp verdiene i selskapet.

Donald Trump junior sa i retten at han ikke kunne huske å ha jobbet med dokumentene som omhandlet farens økonomiske tilstand. Han sier at han signerte erklæringer i kraft av stillingen han hadde, men at selve jobben var satt ut til eksterne revisorer og selskapets daværende finansdirektør Allen Weisselberg.

– Jeg var forpliktet til å lytte til dem som hadde nær kjennskap til de tingene. Dersom de la noe fram for meg, jobbet ikke jeg med dokumentet, men om de sa at det var korrekt, basert på deres vurdering av materialet … Disse menneskene hadde en utrolig, inngående kjennskap, og jeg stolte på den, sa ekspresidentens eldste sønn.Donald junior er medtiltalt i saken og den første i søskenflokken som forklarer seg i retten.

Søksmålet i New York er bare en av mange juridiske floker for USAs forrige president som også vil bli den neste presidenten. Foreløpig leder han klart over de andre kandidatene i den republikanske nominasjonskampen.

