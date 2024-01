Donald Trump favoritt til å bli Republikanernes presidentkandidat

Donald Trump er overveldende stor favoritt til å bli Republikanernes presidentkandidat, men Nikki Haley har ett trumfkort i spillet. PÅ VELGERJAKT: Nikki Haley sto tidlig opp for å møte velgere i Des Moines i Iowa mandag morgen, amerikansk tid. Primærvalget i USA starter her og nå. Foto: Win McNamee / Getty Images / AFP / NTB– Det vil være tidenes politiske bombe hvis Donald Trump ikke vinner nominasjonene og ikke vinner de to første delstatene.

Det er ingenting i alle disse debattene og månedene med valgkamp som utfordrerne har gjort, som har påvirket dette racet i det hele tatt.Samtidig er begge med på at det finnes elementer som kan fremprovosere et slikt jordskjelv, selv om det ser helt usannsynlig ut i timene før Iowas republikanske velgere går til urnene. Natt til tirsdag norsk tid går nemlig startskuddet for den lange presidentvalgkampen. Da skal de republikanske velgerne i Iowa stemme frem sin foretrukne kandidat, i det første primærvalge





