Donald Trump får støtte fra flertallet av republikanske velgere i Iowa

Natt til tirsdag gikk startskuddet for årets presidentvalg i USA, da det republikanske partiet formelt startet prosessen med å velge hvilken kandidat som skal utfordre president Joe Biden i november. Resultatet fra de rundt 115.000 republikanske velgerne i Iowa var klinkende klart: 51 prosent av dem ønsker Donald Trump. Han fikk mer støtte enn utfordrerne Ron DeSantis (21,2 prosent) og Nikki Haley (19,1) til sammen.

STØTTER TRUMP: Kongresspolitikeren Byron Donalds støtter Donald Trump i stedet for guvernøren i sin egen hjemstat, Ron DeSantis. Foto: Anna Rose Layden / Getty Images / AFP Byron Donalds er kongressrepresentant i Florida, men støtter Trump og ikke delstatens guvernør Ron DeSantis. Han sier til TV 2 at Trump etter hans oppfatning allerede har avgjort nominasjonskampen. – Men vi skal legge ned en innsats likevel. Vi skal til New Hampshire nå og drive valgkamp der. Så skal vi dra til Nevada og så til South Carolina etter det, sier Donald





