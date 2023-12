Donald Trump diskvalifisert fra Det republikanske partiets primærvalg i Maine

Delstatsmyndighetene i Maine diskvalifiserer Donald Trump fra deltakelse i Det republikanske partiets primærvalg. Bellows, som har delstatens valgsystem som sitt ansvarsområde, har konkludert med at Trump ikke kan stille som presidentkandidat på grunn av rollen han spilte i kongresstormingen 6. januar 2021. Hun viser til en bestemmelse i grunnloven som nekter personer som har gjort seg skyldige i «opprør eller oppvigleri» å inneha et offentlig verv. Beslutningen kan ankes i Maines høyesterett.

Natt til fredag norsk tid forelå det ingen reaksjoner fra Trump eller hans parti. Maine er den andre delstaten der Trump hindres fra å delta i primærvalget. Bellow viser til samme bestemmelse som har rammet Trump i delstaten Colorado. Der diskvalifiserte Colorados høyesterett 19. desember Trump fra å delta i Republikanernes primærvalg. Det republikanske partiet i Colorado kunngjorde denne uken at det går til landets høyesterett i håp om å få omgjort domme





