Don Balon: Ønsker Manchester United av to grunner

Paris Saint-Germain kommer til å miste verdens dyreste spiller og samtidig tjene penger på det. Det er kanskje ikke det verste som kan skje for klubben.Ligue 1 giganten slo alle rekorder da de i sommer hentet Neymar fra Barcelona. Det er egentlig bare et par klubber som har økonomiske muskler og interesse av å møte Paris Saint-Germain sitt sannsynlige prisforlangende. – Real Madrid og Manchester United.

«Vi kan ikke ha 11 spillere, det ville være fantastisk også økonomisk for fotballklubbene å ha bare 11 spillere og å spille alltid med de samme 11, ingen skader, ingen suspensjon, ingen tretthet og ingenting, det ville være bedre for alle å ha bare 11 spillere, men er ikke mulig.

«Så i hver klubb, på alle nivåer, fra toppen av verden til amatørfotballklubber, trenger du mer enn 11 spillere og bare 11 kan starte, er så enkelt som det, det er ingenting jeg kan gjøre.«De samme spørsmålene du gjør med meg, bør du gjøre de samme spørsmålene til hverandre, fordi alle har spillere i samme situasjon. headtopics.com

Neymar om Neymar: 'Den virkelige Neymar er veldig fredelig og glad'I et intervju med France Football svarer Paris Saint-Germain sin brasilianske stjerne Neymar på spørsmål om ryktene om at han er på vei bort fra Paris med et spørsmål. 'Hvorfor skal jeg forlate PSG? Jeg har fortsatt to år igjen av kontrakten min, og laget fortsetter å utvikle seg. Les mer ⮕

