FUSKESAKENE: – Domstolene kan ikke gjenopprette tilliten. Alle regler setter rammer som åpner for vurderinger, skriver professor Tarjei Bekkedal ved Juridisk fakultet, UiO.Da hadde Klausen i over ett år utøvet lederrollen, i strid med den klare regelen som sier at hvert av klagenemndas syv medlemmer maksimalt kan sitte i to perioder.Hannah Tomlinson (26) ble utestengt fra Universitetet i Oslo fordi skolen mente at hun siterte feil på eksamen.

I det drøye året nemnda var ulovlig sammensatt, var Klausen med på å fatte et hundretalls vedtak om utestengelse av studenter for brudd på juksereglene. Om disse avgjørelsene er riktige og gyldige, er et spørsmål om tillit.

Oppnevnelsen av Klausen var et åpenbart lovbrudd. Regelen som ble brutt er ikke formalia. Den skal sørge for at ingen stivner i en praksis hvor det blir viktigere å forsvare gamle tenkemåter enn å fatte riktige avgjørelser. Dette er aller viktigst for lederen. headtopics.com

Når klagenemndas sammensetning er ulovlig, er det umulig å ha tillit til at avgjørelsene hvor Klausen deltok, er riktige.Det spiller ingen rolle om de er vedtatt enstemmig, 7–0. Klausens stemme er ikke som i en målfest, hvor den siste scoringen annulleres for offside. Hennes lag har spilt hele kampen med en ulovlig spiller.Det mest vanlige når lederens tid er ute, er at nestlederen rykker opp. Det gjorde Klausen selv.

Det mest sannsynlige er at de rettet seg etter Klausens linje, og ville fulgt rådet, hvis nemndas nye leder og jurist argumenterte for en mer nyansert praksis. Kort sagt: Hvis departementet hadde fulgt loven, er det sannsynlig at nemndas praksis om selvplagiat ville vært en annen.kan ikke gjenopprette tilliten. Alle regler setter rammer som åpner for vurderinger. Innenfor disse rammene, er spørsmålet om hva som er rett, nært knyttet til hvem som bestemmer. headtopics.com

